Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Историята на Йона, който тренира всеки ден за впечатляваща физика
-
86-годишната Кристъл, която плува по 20 дължини всеки ден
-
Явор Спиридонов – човекът зад ски комплекс „Осогово“
-
Има ли борба с мафията при кризата с боклука в София: Общински съветници с остри обвинения към кмета
-
„Да хванеш гората”: Баща и син заменят счетоводството с производство на традиционни колбаси (ВИДЕО)
-
НАП проверява фитнес в "Студентски град" за рязко покачване на цените
-
Вулканът Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава (ВИДЕО)
Тръгвайте на път с автомобили, подготвени за зимни условия, апелират от АПИ
608 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна. Работата по третиране продължава. Тома съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Сняг вали в 17 области на страната. Това са Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен.
Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. На прохода „Превала“ има ограничение и за движението с ремаркета и полуремаркета.
Републиканските пътища в районите със снеговалеж се почистват
Влошените метеорологични условия причиниха падане на скална маса на път III-866 Стойките - Широка Лъка. За почистване и обезопасяване на участъка временно е ограничено движението в двете посоки и е въведен обходен маршрут: Асеновград - Пловдив - Кричим - Девин - Стойките и обратно.
Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни