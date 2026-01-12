Повече от 800 жилищни сгради в Киев са все още без отопление три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица. Това съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от "Франс прес".

По възстановяването и ремонта на енергийните съоръжения се работи денонощно. Според общинските власти масираните руски бомбардировки в петък миналата седмица са довели до спиране на отоплението в близо 6000 жилищни сгради, а жителите бяха призовани да се евакуират временно от града, където температурите са между -7 и -15 градуса по Целзий.

Редактор: Габриела Павлова