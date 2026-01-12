Русия за пореден път атакува енергийната инфраструктура в Одеска област през нощта. Това доведе до прекъсвания на електрозахранването.

Повече от 33 хиляди домакинства в региона са без ток. Най-малко двама души са пострадали в Одеса след масираната атака с дронове, съобщават местните власти.

Жители на Киев останаха повече от две денонощия без ток

Междувременно Украйна обяви, че е нанесла щети на три руски петролни платформи в Каспийско море. Съоръженията, които са на петролния гигант "Лукойл", се използват за снабдяване на руските сили в Украйна, уточни генералният щаб в Киев.

Редактор: Ивайла Маринова