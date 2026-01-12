Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Украйна обяви, че е нанесла щети на три руски петролни платформи в Каспийско море
Русия за пореден път атакува енергийната инфраструктура в Одеска област през нощта. Това доведе до прекъсвания на електрозахранването.
Повече от 33 хиляди домакинства в региона са без ток. Най-малко двама души са пострадали в Одеса след масираната атака с дронове, съобщават местните власти.
Междувременно Украйна обяви, че е нанесла щети на три руски петролни платформи в Каспийско море. Съоръженията, които са на петролния гигант "Лукойл", се използват за снабдяване на руските сили в Украйна, уточни генералният щаб в Киев.Редактор: Ивайла Маринова
