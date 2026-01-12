Част от жителите на Киев са без ток от над две денонощия. Единственият начин да заредят телефоните си или да постоят в отоплени помещения е да посетят пунктовете за помощ, открити на места в града. Открит е пункт в сградата на училище. Токът е от генератори, отоплението също е локално.

В Киев в последните дни е под минус 10 градуса, а Русия продължава целенасочено да атакува електроцентрали и ТЕЦ-ове в цялата страна. Президентът Зеленски нарече тактиката на врага „циничен руски терор, насочен срещу цивилни".

„Заредих малко телефона си в аптеката и сега зареждам външната батерия тук. Мобилният интернет е лош, а Wi-Fi-ят не работи. Утре дъщеря ми трябва да работи онлайн и не знам как ще се справи. Вкъщи е доста студено - около 16 градуса е“, каза 49-годишната жителка на Киев Леся Шоломицка.

„Нямам ток у дома вече 55 часа. Така че, за да не плача, се смея. Сега играем карти. Слава Богу, че пуснаха парното. Но у дома, честно казано, главата ми се върти, защото без ток няма какво да правя”, сподели Лиза Лазаренко.

