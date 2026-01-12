Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Зеленски нарече тактиката на врага „циничен руски терор, насочен срещу цивилни"
Част от жителите на Киев са без ток от над две денонощия. Единственият начин да заредят телефоните си или да постоят в отоплени помещения е да посетят пунктовете за помощ, открити на места в града. Открит е пункт в сградата на училище. Токът е от генератори, отоплението също е локално.
В Киев в последните дни е под минус 10 градуса, а Русия продължава целенасочено да атакува електроцентрали и ТЕЦ-ове в цялата страна. Президентът Зеленски нарече тактиката на врага „циничен руски терор, насочен срещу цивилни".
„Заредих малко телефона си в аптеката и сега зареждам външната батерия тук. Мобилният интернет е лош, а Wi-Fi-ят не работи. Утре дъщеря ми трябва да работи онлайн и не знам как ще се справи. Вкъщи е доста студено - около 16 градуса е“, каза 49-годишната жителка на Киев Леся Шоломицка.
„Нямам ток у дома вече 55 часа. Така че, за да не плача, се смея. Сега играем карти. Слава Богу, че пуснаха парното. Но у дома, честно казано, главата ми се върти, защото без ток няма какво да правя”, сподели Лиза Лазаренко.Редактор: Дарина Методиева
