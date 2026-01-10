-
Подобно е положението в град Днипро
Въпреки големия студ, токът, водата и парното в Киев бяха спрени аварийно, за да се извършат ремонти.
Русия за пореден път атакува електроцентрали и ТЕЦ-ове, което остави без осветление и отопление стотици хиляди украинци.
Руски удари по Киев поразиха болница, има жертва
В последните дни температурата в столицата е -10 градуса през деня и -16 през нощта. Спирането продължи няколко часа. Подобно е положението в град Днипро. Кметът каза, че без ток са 50 хиляди абонати. След последните удари в нощта на петък срещу събота са счупени прозорците на 400 апартамента в 9 високи блока в града.
