Руски атаки през нощта срещу Украйна засегнаха болница в столицата Киев. Един човек е загинал, а четирима пациенти са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Украинският президент Володимир Зеленски поднесе съболезнования на семейството на жертвата и увери, че засегнатото лечебно заведение ще бъде възстановено, предаде DarikNews . По думите му болницата е имала работещо стационарно отделение, а пациентите е трябвало спешно да бъдат евакуирани след удара. Той заяви, че ударите трябва да напомнят на партньорите на Украйна за продължаващата нужда от противовъздушна отбрана, финансиране за прехващащи дронове и оборудване за енергийния сектор.

При ударите загина и мъж във Фастовски район, Киевска област, като регионалната полиция заяви, че е намерила тялото на жертвата по време на противопожарни операции в дома му. Жилищни сгради, автомобили и гаражи бяха повредени на няколко места в района на Киев, а през нощта в цялата страна звучаха сирени за въздушно нападение.

Украинските въздушни сили заявиха, че Русия е използвала девет балистични ракети и преработени противовъздушни ракети, както и 165 бойни дрона в атаките. От тях 137 дрона са били прехванати.

