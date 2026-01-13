Мъж от Плевен вече дни наред не може да мине технически преглед на автомобила си. Причината – неплатени данъци, които, по негови думи, няма и как да плати. Той твърди, че след смяната на лева с евро системата на общината не функционира и не позволява плащане. Без платен данък - няма преглед, без преглед – колата бива спряна от движение, а човекът попада в административен капан.

„Трябваше да отида на годишен технически преглед, но установих, че съм забравил да си платя данъка за 2025 г. Увериха ме, че нищо не дължа, но от прегледите ми казаха, че все пак имам данъци. На 5 януари дойдох да си ги платя, но ми отговориха, че превалутират и не могат да ми вземат парите, както и че системата е затворена”, разказа потърпевшият Пламен Цветанов.

Масови проверки по пунктовете за годишни технически прегледи

Той добави, че има три деца, работи извън града и в момента му е изключително трудно, защото колата му е на паркинг, докато чака да заработи системата на данъчното. „Отговориха ми, че това може би ще се случи днес следобед, но трябва да дойда да платя на ръка, а не онлайн”, посочи Цветанов.

Малко по-късно стана ясно, че в Дирекция „Местни данъци и такси” – Плевен вече са започнали да приемат плащания на гише.

