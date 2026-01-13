Снимка: iStock
-
Катастрофа в София: Линейка и полиция са на място, кола е по таван (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София
-
Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди
-
Кола се вряза в спирка в Русе
-
Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загинал и ранени при тежка катастрофа край Разград
За какво предупреждават от Планинската спасителна служба
55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед, а тялото на мъжа е открито при организирана издирвателна акция на Планинската спасителна служба в района на връх Тодорка.
По информация на Александър Весков от ПСС – Банско загиналият е карал ски извън пистата заедно със свой приятел. Мъжът не е бил добре екипиран и не носел каска. Най-вероятната причина за трагедията е подхлъзване върху ледена основа, образувала се под пресния сняг. „През изминалата седмица температурите бяха много ниски, имаше и валежи от дъжд, което доведе до образуването на ледена покривка“, обясни Весков.
При инцидента скиорът изгубил контрол над ските и паднал от снежен праг с височина около 20 метра. По време на падането се удрял многократно в скали и в дърво. Загинал е на място.
От Планинската спасителна служба предупреждават, че към момента в планината има сериозни снегонавявания, а лавинната опасност се увеличава.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни