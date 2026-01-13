55-годишен мъж загина след падане в зона извън очертаните ски писти в Пирин. Инцидентът е станал в неделя следобед, а тялото на мъжа е открито при организирана издирвателна акция на Планинската спасителна служба в района на връх Тодорка.

По информация на Александър Весков от ПСС – Банско загиналият е карал ски извън пистата заедно със свой приятел. Мъжът не е бил добре екипиран и не носел каска. Най-вероятната причина за трагедията е подхлъзване върху ледена основа, образувала се под пресния сняг. „През изминалата седмица температурите бяха много ниски, имаше и валежи от дъжд, което доведе до образуването на ледена покривка“, обясни Весков.

Скиор загина в Пирин

При инцидента скиорът изгубил контрол над ските и паднал от снежен праг с височина около 20 метра. По време на падането се удрял многократно в скали и в дърво. Загинал е на място.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че към момента в планината има сериозни снегонавявания, а лавинната опасност се увеличава.

Повече гледайте във видеото.