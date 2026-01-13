Езерото Балатон в Унгария замръзна почти изцяло през последните дни - явление, което не се е случвало от 2017 година заради по-меките зими в региона, пише "Ройтерс".

Балатон е най-голямото езеро в Централна Европа и едно от най-големите сладководни водоеми на континента. Въпреки впечатляващата ледена покривка, властите предупреждават, че ледът е изключително опасен. Измерванията по брега показват дебелина между 2 и 9 сантиметра – недостатъчна за безопасно ходене или пързаляне.

Според местните власти ледът е „течен и животозастрашаващ“, с възможни пукнатини и слаби места, покрити със сняг. Въпреки рисковете, в понеделник вечерта край основния фериботен пункт жители и гости се събраха, за да наблюдават рядкото явление.

