Видео: "Ройтерс"
-
Стартира едно от най-атрактивните океански ветроходни състезания в света
-
Малък елен се изправи срещу носорог в полски зоопарк (ВИДЕО)
-
Романтично и екстремно предложение за брак над пропаст във Виетнам (ВИДЕО)
-
Бразилското дърво предизвика конфликт между музиката и екологията (ВИДЕО)
-
Димитър Рачков предложи брак на любимата си Виктория (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Непознатите земи”: Индия – между традицията, табутата и вярата в звездите (ВИДЕО)
Властите предупреждават, че ледът е изключително опасен за ходене или пързаляне
Езерото Балатон в Унгария замръзна почти изцяло през последните дни - явление, което не се е случвало от 2017 година заради по-меките зими в региона, пише "Ройтерс".
Балатон е най-голямото езеро в Централна Европа и едно от най-големите сладководни водоеми на континента. Въпреки впечатляващата ледена покривка, властите предупреждават, че ледът е изключително опасен. Измерванията по брега показват дебелина между 2 и 9 сантиметра – недостатъчна за безопасно ходене или пързаляне.
Черен лед затвори летището във Виена
Според местните власти ледът е „течен и животозастрашаващ“, с възможни пукнатини и слаби места, покрити със сняг. Въпреки рисковете, в понеделник вечерта край основния фериботен пункт жители и гости се събраха, за да наблюдават рядкото явление.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни