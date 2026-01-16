Снимка: БГНЕС
-
Събитието продължава 10 дни
В Перник се открива Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва". С богати звуци, цветове и древни ритуали градът ще бъде домакин на един от най-обичаните фестивали у нас, който тази година отбелязва 60-годишнината си.
Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата
В рамките на 10 дни посетителите ще могат да видят изложби, да посетят концерти, спектакли, арт инсталации, творчески работилници и тематични събития, които съчетават древните ритуали със съвременно изкуство.
Вицепрезидентът откри 31-вото издание на „Сурва“ в Перник (СНИМКИ)
Традицията е призната като международно културно наследство на ЮНЕСКО.Редактор: Станимира Шикова
