Пореден случай на агресия срещу медик е регистриран в района на Павликени. Филдшерът от Спешна помощ Григор Караиванов, който има 50 години трудов стаж, бе нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка. Въпреки сериозността на инцидента, към момента все още няма задържан за нападението.

Инцидентът се случва около 2:00 часа през нощта на празника Банго Васил. Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът е посрещнат от няколко човека, които видимо са употребили алкохол.

„Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, за да видя счупването, един от присъстващите мъже внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов.

►Три удара в гръдния кош и заплахи

Според разказа на медика един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.

Шофьорът на линейката, Владислав, също става свидетел на ситуацията. Екипът е бил принуден да избяга към линейката.

►Разследването продължава без арести

Въпреки че случаят е докладван веднага на полицията и е образувана проверка, извършителят все още не е в ареста.

Григор Караиванов признава, че е физически пострадал – има болки в гръдния кош и е силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си. „За 50 години това ми е за първи път. Повечето хора в селата ни познават и се отнасят добре, но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, заключава той.

