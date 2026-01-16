-
Президентът трябва да назначи служебен кабинет, припомни проф. Росен Стоянов
След като и АПС върнаха третия мандат за съставяне на правителство, как партиите се готвят за предсрочния вот и колко бързо ще бъде насрочен той? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политологът от „Галъп” проф. Росен Стоянов и медийният експерт доц. Георги Лозанов.
Според Георги Лозанов президентът не бърза, което увеличава подозренията, че може би ще се включи още на следващите избори в парламентарната надпревара. „Няма никакво съмнение, че на тези избори битката ще е между автокрация и демокрация, между политика, която ще се прави според върховенството на правото, и политика, която настоява за правото на силата”, коментира доц. Лозанов.
Професор Стоянов припомни, че сега трябва да се назначи служебен кабинет. „Радев ще трябва да извърши консултации с всички хора, които са в краткия списък с потенциални служебни министър-председатели. Предполага се, че голяма част от тях ще откажат или са в невъзможност да поемат ангажимента. Разговорите с парламентарно представените фракции най-вероятно ще имат за цел да подсигурят потенциално някой от списъка, за да не се изпадне в ситуация, в която всички да му откажат”, обясни проф. Стоянов.
А докато няма служебен кабинет, няма как да се насрочи и дата за изборите, допълни той.
„Тези хора, между които трябва да се избира, са хора, които гравитират около ГЕРБ. И в този смисъл решението е в ГЕРБ”, смята доц. Лозанов. Той не очаква в това отношение проблеми. „Не виждам причина ГЕРБ да искат да се бавят. Това ще е свързано с бъдещите действия на Радев, а ГЕРБ едва ли ще искат да го обслужват. Президентът тупка топката, политическите сили гледат всичко да се случи възможно най-бързо”, коментира доц. Лозанов.
Според проф. Росен Стоянов дали президентът ще направи прецедент в най-новата ни история предстои да видим. „Само той може да го реши. Друг въпрос е дали неговото решение ще дойде изконно и по естествен път, поради ситуацията в България, или ще дойде вследствие на някакви външни решения, натиск или убеждения заради международната обстановка, която пък е изключително напрегната и сложна в момента”, заяви проф. Стоянов.
