Снимка: iStock
Някои водни басейни не бяха виждали лед от десетилетия
Дунав замръзна в Будапеща. Част от реката е покрита с лед и се налага ледоразбивачи да разчистват пътя на корабите. Студът в унгарската столица е част от нетипично ниските температури в цяла Централна Европа.
Рядко явление: Езерото Балатон замръзна почти изцяло за първи път от 2017 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)
Замръзнаха реки и езера - някои от които не бяха виждали лед от години. Замръзна и второто по големина езеро в Унгария - Веленце. То не беше покривано от лед от 10 години, а в петък хората се разхождаха по повърхността му.
Унгарски огнеборци спасиха куче от замръзналата река Дунав (ВИДЕО)
Дебелината на леда в пристанището е 13 сантиметра и собствениците на лодки се опасяват да не повреди корпусите им.Редактор: Станимира Шикова
