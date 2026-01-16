Дунав замръзна в Будапеща. Част от реката е покрита с лед и се налага ледоразбивачи да разчистват пътя на корабите. Студът в унгарската столица е част от нетипично ниските температури в цяла Централна Европа.

Замръзнаха реки и езера - някои от които не бяха виждали лед от години. Замръзна и второто по големина езеро в Унгария - Веленце. То не беше покривано от лед от 10 години, а в петък хората се разхождаха по повърхността му.

Дебелината на леда в пристанището е 13 сантиметра и собствениците на лодки се опасяват да не повреди корпусите им.

