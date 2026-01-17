-
-
-
-
-
-
Певицата празнува четвърт век творчески път с равносметка за свободата да бъдеш различен
Есил Дюран отбелязва 25 години под това име на сцената, макар професионалният ѝ път с музика да е общо 35-годишен. В студиото на „Събуди се“ тя сподели, че остава самокритична и вярва, че креативният човек никога не трябва да е напълно доволен, за да не спре да търси себе си.
►Шаблонът на алгоритъма
Певицата изрази силно безпокойство от влиянието на социалните мрежи. „Успиваме се с този алгоритъм, който ни вкарва в шаблони. Има една униформа – ако не изглеждаш по определен начин, не те харесват“, казва тя. Според нея спасението е в четенето, мисленето и търсенето на истината извън цифровите стандарти.
Дара за новата си песен, личните битки и смелостта да се променяш
►Лична отговорност и преход
Есил сподели и усещане за вина относно несбъднатия преход у нас. „Бях на 20, когато протестирах на улицата. Сега съм на 56 и детето ми пак излиза на протести. Значи нещо не сме свършили“, признава тя. Изпълнителката сравни политическата ситуация с полет, при който екипажът е в постоянен конфликт, вместо да дава визия за бъдещето.
Наскоро Есил бе отличена със „Златна игла“ за визионерство в музиката и модата. Тя се подготвя за бутиковите си концерти „25 нюанса глас“ в края на март, където ще преплете джазовата си душевност с поп-фолк хитовете си. „Не гоня перфектния концерт, а перфектното усещане за живот“, завършва певицата.
Редактор: Мария Барабашка
