Как САЩ са увеличавали своята територия? Великите сили не винаги са разширявали границите си с войни. И Съединените щати са точно такъв пример. Със сигурност всички знаете за сделката с Аляска, която е купена от Руската империя. Но може би не са толкова много хората, които знаят, че целият Среден запад в днешните граници на САЩ е бил предмет на сделка. Американците купуват територията на почти 15 съвременни щата от Франция. А на 17 януари 1917 година, купуват не от кого да е, а от Дания, част от Вирджинските острови.

През 1803 година Съединените щати сключват първата си голяма сделка. Първоначално тогавашният президент Томас Джеферсън иска да купи само Ню Орлиънс, за да гарантира на американските търговци възможността да използват река Мисисипи. Луизиана всъщност е огромна територия от над 2 144 000 квадратни километра и е собственост на Франция, разказва преподавателят по история в Софийския университет проф. Христо Матанов.

Графика: Любомир Огнянов

Платените 15 милиона долара днес се равняват на 3,2 милиарда долара. Това е и най-голямото териториално разширение на Съединените щати в историята. Всъщност във Френска Луизиана, която Наполеон Бонапарт продава, се включват днешните щати Арканзас, Мисури, Айова, Минесота, Южна и Северна Дакота, Северен Тексас, Небраска, Ню Мексико, Оклахома, Канзас и части от Монтана, Уайоминг и Колорадо.

В Русия името на този дипломат е известно като Едуард Стьокъл. Всъщност той е роден в Истанбул, баща му е австрийският дипломат Андреас фон Щокл, а майка му – Мария Пизани. На 40 години Едуард Стьокъл вече е секретар в руската дипломатическа мисия във Вашингтон. Любопитното е, че той е настоявал за продажбата на Аляска, за да предотврати завладяването ѝ от Великобритания при евентуална нова война между Русия и Британската империя.

Хонконг се превръща в истински военен център покрай войните, които Китай води с Британската империя в средата на XIX век. Император Даогуан от династията Цин решава да забрани търговията с опиум и отхвърля призивите за легализация и облагане с данъци на дрогата. Китайските власти конфискуват опиума от складовете на английските търговци. Тогава Британската империя атакува. Китайците бързо губят войната. Търговията с опиум обаче отново изправя Китай и Великобритания един срещу друг и във Втората опиумна война китайците отново търпят поражение. През 1898 година Хонконг е даден под наем на Великобритания за 99 години.

Точно преди 99 години САЩ купуват Западните Вирджински острови, по ирония на съдбата, от Дания.

Историята с присъединяването на Хавай е изключително любопитна. В края на XVIII век островите са обединени под властта на кралство. През 1894 година кралица Лилиуокалани е свалена, а в страната е провъзгласена република. За малко повече от половин век Хавай е самоуправляваща се територия, а през 1959 година островите официално са присъединени към Съединените щати. Атолът Палмира обаче изрично е изключен от състава на вече американския щат Хавай. Палмира се превръща в инкорпорирана територия на Съединените щати, която се администрира от секретаря по вътрешните работи след изпълнителна заповед, издадена от американския президент. Това не е единствената подобна територия. Атолът Джонстън в Тихия океан, например, също е инкорпорирана територия, но под юрисдикцията на Военновъздушните сили на Съединените щати. Общественият достъп до атола е забранен, а до 1963 година там действа тестов полигон за ядрено оръжие. Редица европейски държави имат друга практика – да продават острови, но без да отстъпват суверенитета си.

През 2021 година роденият в северноосетинския Владикавказ Игор Кесаев успява да купи остров в Източна Финландия, възползвайки се от кипърския си „златен паспорт“. Кесаев е собственик на холдинга „Меркурий“, в който влиза и компанията, която контролира около 70% от търговията с цигари в Русия. Кесаев е и производител на оръжие. След като купува острова в Източна Финландия, руският олигарх получава разрешение да построи три сгради с обща площ от 1100 квадратни метра. Кесаев обаче решава да си построи и хеликоптерна площадка. Той беше включен в списъка със санкции на Европейския съюз през 2022 г. заради връзките му с руската инвазия в Украйна, а през 2023 година името му беше включено и в списъка с американски санкции. През 2023 година финландските власти извършиха операция по претърсване на острова, без да съобщят повече подробности. През 2024 година Кипър отне „златния“ му паспорт. В момента състоянието на Игор Кесаев се оценява на 5,5 млрд. долара.