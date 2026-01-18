Двама българи на подиума в Банско. Тервел Замфиров спечели състезанието от Световната купа по алпийски сноуборд, а Радослав Янков се нареди трети.

Тервел Замфиров е големият шампион в Банско

„Специално място е Банско. И тази голяма и добре организирана писта. Искам да благодаря на всички, които се погрижиха трасетата да бъдат в добро състояние – на целия екип на Българската федерация по ски, на „Юлен", които ни предоставиха тази възможност да бъдем тук, да караме и да зарадваме публиката”, заяви Радослав Янков, който печели пети подиум в България, четвърти в Банско.

„Променливите в нашия спорт са много. Температурите се променят, мъглата е фактор, облаците, влажността на въздуха. Днес беше един страхотен слънчев ден на перфектно подготвена писта. И ние направихме най-доброто, което можеше да се направи. Това е важното и това е, което ще бъде запомнено”, заяви Тервел Замфиров.

Радослав Янков заяви, че в отбора няма съперничество. „Ние сме съотборници. Разбира се, винаги казваме, че това е индивидуален спорт и всеки се е трудил, страдал, борил се е. Всеки от нас иска за себе си най-доброто. Всеки гледа собственото си представяне и трябва да се опита да направи най-доброто каране. По-добрият побеждава. Така че надявам се просто да се срещаме по-късно - или на полуфинала, или на големия финал”, заяви Радослав Янков.

Тервел Замфиров пък обясни, че Янков е много опитен и мъдър. „За мен той е като голям брат. Той е преминал през целия този път преди мен, през всички тези години. Аз самият съм му се възхищавал. Помня 2017 година, на първата световна купа тук в Банско. Стоях отстрани като публика, бил съм още малко момче, и го гледах как стана първи първия ден и втори втория ден. Тогава толкова се вдъхнових. Спомням си как слушах химна и как плаках. И си казах: „Някой ден искам и аз да съм на тази писта, искам да карам рамо до рамо с него и да направим български подиум”. И това се случи днес. За мен това беше сбъдната мечта, мечта, която имах преди 9 години”, заяви Тервел Замфиров.

Предстоят Олимпийските игри в Милано. „Отиваме с много добре подготвен отбор. Твърдя, че сме едни от най-добре подготвените момчета. И Малена, разбира се – детето чудо. Отиваме там заредени, имаме още две състезания от Световната купа до тогава. И се надяваме да имаме късмет и Господ да е с нас”, заяви Янков.

Редактор: Ина Григорова