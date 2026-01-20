След Варна и Добрич още една област обяви грипна епидемия - Бургас. Мерките влизат в сила от четвъртък, 22 януари, и ще са в сила до 30 януари. За този период учениците преминават към онлайн обучение. Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите.

Противоепидемични мерки са в сила от понеделник и за област Добрич, където грипната епидемия е обявена до 25 януари. А във Варна въведените мерки се удължават до 26 януари. С висока заболеваемост е област Габрово – 273 случая на 10 000 души.

Вече в три области учениците са на дистанционно обучение. От синдикат "Образование" предлагат да се удължи междусрочната ваканция на учениците с четири дни - от 3 до 6 февруари. По този начин ще има период от общо 9 неучебни дни. Според Министерството на образованието засега мярката не се налага, докато учители и родители приветстват идеята.

Синът на Сантяго е ученик в 76-о ОУ в София. Според него, онлайн обучението не е добър вариант. В Мексико, откъдето е той, мярката е непопулярна.



"На тази възраст имат нужда от социализиране. Първият срок е към своя край. Така че е по-добре да се удължи междусрочната ваканция. Децата ще постоят вкъщи, за да останат здрави, но няма и да изостават с учебния материал", категоричен е Сантяго Идалго.



Това предлагат и от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" - еднодневната междусрочна ваканция да се удължи с четири дни и по този начин да се оформи период от 9 неучебни дни.

"Така МОН ще покаже загриженост и за ученици, и за учители. И вторият аргумент - откакто имаме дни по семейни причини, които могат да се използват, справките на РЗИ-тата и РУО далеч не са верни", обясни доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа“.



Към 19 януари заради повишена заболеваемост в онлайн обучение са учениците от две области. От Просветното ведомство не смятат, че е нужно удължаване на ваканцията към момента. Родители, учители и ученици заедно отчитат недостатъците на дистанционното обучение.

"Процесът не е толкова ефективен онлайн. Часовете са намалени. Децата по-бързо се разсейват. И трябва по-бързо да превключат от една тема на друга, което прави взимането на материала не толкова ефективно или добре усвоено", подчерта Диана Янева, родител.

"Изпускат материал. Натрупва се. По-добре да се удължи ваканцията, а след това с учителите да успеят да преструктурират материала и да го овладеят както трябва", посочи Ирина Давидова, директор на училище.

"По-добре да сме в училище. Защото, ако сме онлайн - никой няма да се включи. Ще са изключени камерите и нищо няма да се прави", заяви Росица, която е ученик в 7 клас.