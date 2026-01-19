Очакват се окончателните данни на Националния център по заразни и паразитни болести, за да стане ясно кои други области ще последват съдбата на Варна и Добрич и ще обявят грипна епидемия.

⇒ Област Добрич официално е в грипна епидемия в периода 19–25 януари . Обявени са противоепидемични мерки като преминаване на учениците в дистанционна форма на обучение и забрана на свиждания в болници и социални институции.

⇒ Очаква се противоепидемичните мерки във Варна да бъдат удължени до 26 януари. Те бяха въведени от 14 януари.

⇒ Здравните инспекции отчитат силно разпространение и повишени нива на заболели от грип в редица райони, включително Силистра, Бургас, Хасково, Ямбол, Перник и София–област, които са в предепидемична обстановка с нарастващи инфекции, макар официална епидемия там да не е обявена към тази дата.

⇒ Областният щаб в Бургас за борба с разпространението на инфекцията предлага да бъде обявена грипна епидемия от 22 до 30 януари . За учениците предложението е дните от 22 до 30 януари включително да бъдат неприсъствени и да се премине към онлайн обучение. Това заяви директорът на РЗИ – Бургас д-р Георги Паздеров след задесанието на щаба.

Заболеваемостта там през изминалата седмица е достигнала 249,4 на 10 хиляди души население, което е над прага за обявяване на епидемия.

Здравните власти в Бургас предлагат още въвеждане на противоепидемичните мерки:

► спиране на свижданията в болниците и центровете за настаняване

► спиране на плановите имунизации, детски и женски консултации, профилактични прегледи

► спиране на масовите мероприятия, сред които извънкласни дейности, екскурзии, празници и други прояви, организирани от училищата

Изключение правят ученическите олимпиади, като те ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Решенията ще бъдат предложени на главния държавен здравен инспектор, който трябва да реши дали да бъдат изпълнени препоръките. Паздеров препоръча носене на маски в болниците и поликлините както от лекарите, така и от пациентите.

⇒ От синдикат "Образование" предлагат да се удължи междусрочната ваканция с четири дни от 3 до 6 февруари. По този начин ще се оформи период от 9 дни, в които учители и ученици няма да контактуват активно.

„Аргументите са два. Първо, МОН ще покаже загриженост и, независимо какви са процентите, ще каже, че се грижи за ученици и учители, затова там, където са болни, не може да има нормален учебен процес. Тук идва и вторият аргумент - откакто имаме дни по семейни причини, справките на РЗИ и РУО далеч не са верни. Когато детето е болно, родителите му дават бележка за отсъствие по семейни причини - говорим за по-леките случаи“, каза председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров.