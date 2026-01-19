Областният щаб в Бургас предлага да бъде обявена грипна епидемия от 22 до 30 януари. За учениците предложението е дните от 22 до 30 януари включително да бъдат неприсъствени и да се премине към онлайн обучение. Това заяви директорът на РЗИ – Бургас д-р Георги Паздеров след задесанието на щаба.

Здравните власти в Бургас предлагат още въвеждане на противоепидемичните мерки:

► спиране на свижданията в болниците и центровете за настаняване

► спиране на плановите имунизации, детски и женски консултации, профилактични прегледи

► спиране на масовите мероприятия, сред които извънкласни дейности, екскурзии, празници и други прояви, организирани от училищата

Изключение правят ученическите олимпиади, като те ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Решенията ще бъдат предложени на главния държавен здравен инспектор, който трябва да реши дали да бъдат изпълнени препоръките. Паздеров препоръча носене на маски в болниците и поликлините както от лекарите, така и от пациентите.

Добрич в грипна епидемия, Варна удължава мерките

Началникът на РУО-Бургас Валентина Каталиева каза, че 134 училища в област Бургас могат да организират обучение от разстояние в електронна среда. Тя посочи, че това ще бъде ефективен процес при приключването на първия срок.

Следващото заседание ще се проеде на 29 януари, обясни областният управител Владимир Крумов.

⇒ По думите на кмета Димитър Николов броят на свободните легла в болниците в община Бургас е намалял от 350 на 270. Според зам.-директора на УМБАЛ Бургас д-р Светослав Тодоров 15 от всички 25 легла в инфекциозното отделение, където се лекуват пациентите с усложнения, са заети.

⇒ Заболеваемостта в Бургаско е 249.4 на 10 000 души население, при праг от 236.

15% от учениците в Царево са болни.

⇒ Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група между 5 и 14 години, следвана от 0 до 4. На трето място – от 15 до 29-годишна възраст, а най-ниска е при хората над 65-годишна възраст.