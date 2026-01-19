От днес учениците в Добрич минават на дистанционно обучение, а в региона влизат в сила още редица мерки срещу разпространението на грипа. Областният оперативен щаб взе това решение в четвъртък заради високия брой заболели. Само за седмица те се увеличиха двойно - от 7 на 14%.

Сред мерките са ограничаване на свижданията, филтър на пациентите в болниците и препоръка за носене на маски на определени места.

Трансферът от редовна към дистанционна форма на обучение не е нещо ново за ОУ „Христо Ботев” в Добрич. Според Красимира Георгиева, директор на учебното заведение, учителите се справят добре с процеса и няма притеснения като ръководството провежда анализ на отсъстващите – само за седмица те са нараснали с 10%.

Днес се очаква Националният център по заразни и паразитни болести да обобщи данните за изминалата седмица, спрямо които и други областни щабове ще трябва да решат дали се налага предприемане на мерки срещу разпространението на инфекцията.

137 достигна забоеваемостта на 10 000 души, по данни на Националния център по заразни и паразитни болести, от преди час. Най-много заболели са регистрирани в Габрово, следвани от Бургас и Варна. Най-ниска е заболеваемостта в Разград и София-град - под 100 на 10 хиляди.

По думите на д-р Галина Бодичева – семеен лекар и педиатър с над 30 години практика в Добрич, заболеваемостта в региона е сериозна. „В моята практика дневно преминават между 40 и 50 пациенти. Най-засегнати са учениците – основно от 2 до 10 клас. В детските градини случаите са по-редки“, посочи тя.

Освен децата, значителен е и броят на заболелите възрастни, предимно работещи хора, на които се издават болнични листове. След обявяването на грипната ваканция обаче броят на преглежданите деца е намалял, като в кабинетите преобладават възрастни пациенти.

Добрата новина според д-р Бодичева е, че към момента няма засилен натиск върху болниците.

Според специалистът медицинска помощ трябва да се потърси при висока температура, втрисане и силна отпадналост, като първоначално е препоръчително болните да останат у дома. Ако до 24 часа няма подобрение, е добре да се направи консултация със семейния лекар. При малки деца прегледът е задължителен, тъй като при тях състоянието може рязко да се влоши след временно подобрение.

По отношение на противогрипната ваксина, д-р Бодичева отбеляза, че в този етап от сезона вече е късно за поставянето ѝ, тъй като са необходими около 20 дни за изграждане на имунитет. Тя напомни, че ваксинацията е най-ефективна през есента, особено за хора над 65 години и за пациенти с хронични заболявания.

Възможните усложнения от грипа включват бронхит, бронхопневмония и влошаване на сърдечни заболявания, като в по-тежки случаи може да се наложи болнично лечение. Въпреки това д-р Бодичева увери, че „грипният вирус, който циркулира в момента, не е необичаен или особено агресивен“.

Редактор: Ина Григорова