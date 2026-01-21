Протест срещу инвестиционното намерение за варовикова кариера край великотърновското село Балван събра десетки хора пред регионалната екоинспекция тази сутрин. Протестът блокира за кратко пътя София – Варна на изхода за Велико Търново.



Днес експертен съвет трябва да вземе решение дали проектът да бъде допуснат. Според гражданските организации, това инвестиционно намерение представлява сериозна индустриална заплаха за здравето на хората, околната среда и бъдещето на община Велико Търново, с потенциално въздействие, многократно по-опасно от вече съществуващи замърсители в региона.