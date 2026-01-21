При изказването си на Световния икономически форум в Давос френският президент Еманюел Макрон привлече вниманието на лидерите с острата си критика към американския си колега Доналд Тръмп. Повод за порицанието стана заплахата на президента на САЩ да наложи мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложението му Вашингтон да поеме контрола над Гренландия.

„Островът не се продава“: Макрон със силно послание от Гренландия

Но макар речта на Макрон да беше запомянаща се, друго направи по-голямо впечатление. А именно фактът, че държавният глава носеше слънчеви очила на закрито. Френският лидер беше със сини авиаторски слънчеви очила с огледални стъкла докато произнасяше словото си към световните лидери.

Снимка: БТА

Президентът на Франция не даде обяснение за нестандартното си решение. Но според френски медии здравословен проблем е наложил носенето на очилата.

Миналата седмица Макрон се появи на военно събитие в Южна Франция със зачервено око и отново сложи слънчеви очила. В изказване пред военните той омаловажи състоянието си и заяви, че то е "напълно безобидно и незначително", като добави: "Моля, извинете ме за неприятния вид на окото ми". Макрон дори се пошегува и нарече зачервеното си око "Окото на тигъра", като така направи препратка към песента на групата Survivor, която беше използвана като саундрак към третата част на филма "Роки" от 1982 г.

Според фенските медии държавният глава страда от субконюнктивален кръвоизлив - яркочервено петно в бялата част на окото, причинено от спукан малък кръвоносен съд. Това състояние е безвредно, безболезнено, не засяга зрението и обикновено изчезва след около две седмици, посочват лекари.

Снимка: БТА

Според мнозина Макрон е избрал да носи слънчеви очила, защото е публична личност. "Тоест причините са чисто естетични", твърди лекарят и телевизионен коментатор Джими Мохамед от RTL. И допълва: „Някои хора може да си помислят, че е болен. И за да избегне да бъде сниман в това състояние, той е решил да сложи слънчеви очила. Те защитават имиджа, а не окото му“.

Слънчевите очила на Макрон обаче предизвикаха дискусия в социалните мрежи. Някои потребители го нарекоха "kéké", което е френска жаргонна дума, която буквално означава "позьор". Други се шегуваха, че е „киборг“ или имитира холивудския актьор Том Круз в "Топ Гън“ - филмът, който превърна носенето на авиаторски очила в модна тенденция.

Редактор: Станимира Шикова