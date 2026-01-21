Издаден е червен код за опасно време в няколко области в Гърция, съобщиха от Министерството на климатичната криза и гражданската защита в страната. Предупреждението е в сила за областите Атика, включваща столицата Атина, Пелопонес, Централна Гърция, Тесалия и Западна Македония заради проливни валежи от дъжд, гръмотевични бури, както и снеговалежи в планинските северни райони на страната.

Властите обявиха повишена готовност, а чрез системата за спешно предупреждение бяха изпратени съобщения до населението в засегнатите области с призив гражданите да ограничат придвижването си и да следват стриктно указанията.

По някои участъци от магистрала „Егнатия“ е въведена временна забрана за движение на автобуси и тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. В област Тесалия се съобщава за проблеми с електрозахранването, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

В Западна Гърция бурни източни ветрове със сила до 11-12 бала по скалата на Бофорт причиниха материални щети. Мостът "Рио –Антирио" остава затворен за движение, като десетки тежкотоварни автомобили са принудени да останат на място. Съобщава се и за преобърнал се тир на пътен възел край Патра, както и за паднали конструкции.

Пожарната служба информира, че от вторник е приела десетки сигнали за паднали дървета и предмети, както и за щети по автомобили. Училищата в редица райони на страната са затворени, обявено е и временно спиране на учебния процес в университетски кампуси.

Поради неблагоприятните условия корабите остават в пристанищата, а всички фериботни линии от Пирея, Рафина и Лаврио към островите в Егейско море, Цикладите и Крит са отменени. С указание на Министерството на вътрешните работи е разрешено оправдано отсъствие на държавни служители, а в редица области са преустановени някои дейности в частния сектор.

Метеорологичните служби предупреждават, че лошото време ще продължи поне до четвъртък.

