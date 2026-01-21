Пределно ясно е, че стъпвайки на партийната сцена, Радев ще вземе от електората на всички протестни партии - тези които са срещу статуквото, включително от този на ИТН и БСП. От „Продължаваме Промяната” ще претърпят сериозна щета, същата ще понесат МЕЧ, „Величие” и „Възраждане”. Това каза политологът проф. Румяна Коларова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По нейни думи това ще се случи, въпреки заявката на Радев, че се е насочил към негласуващите.

„Не мисля, че Румен Радев има представа за битките, в които ще му се наложи да участва”, каза Коларова. Тя смята, че президентът в оставка не е направил заявки за конкретни политики, които би водил, а капитализира всичко онова, което е говорил през последните 9 години. В обръщението си той направи по-скоро обобщение на позицията му като президент, допълни експертът.

Изтокът или Западът

Коларова смята, че на този етап той няма да бъде категоричен и радикален по отношение на това дали политиката му ще бъде насочена към Изтока, или към Запада. Според нея Радев „иска да стои на два стола”. Политологът обаче подчерта, че той трябва ясно да заяви своята позиция в това отношение.

Съвет за мира

Коларова коментира поканата към Румен Радев, отправена от Доналд Тръмп , да представлява България в Съвета за мир. Според нея „европейската реакция трябва да е отказ”, но посочи, че тепърва ще се запознава с темата.

Политологът каза, че инициативата на американския президент за съставяне на такава организация е опит да се създаде алтернативен Съвет за сигурност на ООН.

Според нея позицията на България по отношение на войната в Газа, а и другите световни конфликти, не трябва да се разграничава от тази на държавите членки на Европейския съюз.

Промените в Изборния кодекс

Коларова коментира и промените в Изборния кодекс. Професорът е на мнение, че проблемите с избирателните комисии могат да бъдат разрешени със създаването на регионални преброителни центрове. Тя е категорична, че промени не могат да се правят в последния момент.

Румен Радев и „Продължаваме Промяната”

Коларова е на мнение, че от изказаните от президента в оставка позиции няма как да се мисли, че е готов безрезервно да направи коалиция с ПП. Още повече, че те са в пряка конкуренция, допълни тя.

По нейни думи е важно какви решения ще вземат от една страна от ПП и от друга от ДБ. Според нея обаче "Асен Василев е готов да приеме всякаква оферта от Румен Радев".

