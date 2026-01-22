Бурята „Хари“, връхлетяла крайбрежните райони на Южна Италия тази седмица, е причинила щети за около 740 млн. евро в Сицилия, съобщи губернаторът Ренато Скифани.

По данни на властите стихията е предизвикала вълни с височина до 16 метра, които са опустошили редица крайбрежни зони в Сицилия.

Екстремните метеорологични условия са нанесли сериозни поражения върху инфраструктурата, земеделски площи и жилищния фонд в различни части на италианския остров, като местните власти вече подготвят искане за финансова помощ.

Губернаторът на Сардиния Алесандра Тоде също оцени пораженията в нейния регион на „стотици милиони евро“. Силно засегнати са крайбрежни пътища, жилища и ресторанти в райони, популярни сред туристите. Наложила се е евакуация на домове по крайбрежието, но за пострадали хора няма съобщения.

Ръководителят на италианската служба за гражданска защита Фабио Чичилиано заяви, че навременните метеорологични предупреждения са позволили на спешните служби да се подготвят. „Бяха предприети превантивни мерки за опазване на човешкия живот и няма загинали или ранени“, подчерта той

