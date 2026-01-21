Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова

Мощна буря връхлетя Сицилия. Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.

Торнадо в Гърция: Вятър вдигна във въздуха коли и самолети с над 150 км/ч (ВИДЕО+СНИМКИ)

Големи вълни заляха пътищата в крайбрежното предградие "Мацео". Затворени бяха повечето училища в 150 общини. Настъпи транспортен хаос.

Синоптиците предупредиха за опасност от проливни дъждове, ураганни ветрове и опасни вълни.

