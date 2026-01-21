Мощна буря връхлетя Сицилия. Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.

Торнадо в Гърция: Вятър вдигна във въздуха коли и самолети с над 150 км/ч (ВИДЕО+СНИМКИ)



Големи вълни заляха пътищата в крайбрежното предградие "Мацео". Затворени бяха повечето училища в 150 общини. Настъпи транспортен хаос.

Синоптиците предупредиха за опасност от проливни дъждове, ураганни ветрове и опасни вълни.