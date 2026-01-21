-
ЕП замразява процеса по ратифициране на търговската сделка със САЩ
Пътнически влак дерайлира в Испания, машинистът загина
"365 постижения за 365 дни": Тръмп се похвали със свършеното през първата година от мандата си
„Мънки Рок“: Поставиха 7-метрова скулптура в Давос (ВИДЕО)
Руски дронове и ракети спряха водата и електричеството на над 5600 жилища в Киев
Американски военни самолети на NORAD пристигат в Гренландия
Мощна буря връхлетя Сицилия. Италианската служба за гражданска защита обяви червен код за опасно време на острова.
Торнадо в Гърция: Вятър вдигна във въздуха коли и самолети с над 150 км/ч (ВИДЕО+СНИМКИ)
Големи вълни заляха пътищата в крайбрежното предградие "Мацео". Затворени бяха повечето училища в 150 общини. Настъпи транспортен хаос.
Синоптиците предупредиха за опасност от проливни дъждове, ураганни ветрове и опасни вълни.
