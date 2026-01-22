Експерти направиха оценка за промените в Изборния кодекс. Според някои от тях е малък шансът сканиращите устройства, заложени в текстовете, да бъдат използвани още на предстоящите предсрочни избори.

От Обществения съвет към ЦИК предупредиха, че драстичните промени седмици преди вота създават предпоставка за грешки и карат избирателите да се чувстват несигурни, че гласът им ще бъде коректно отчетен.

Фалстарт с окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс от НС

Най-важното при въвеждане на нова изборна технология е да има пробен период, като се въведат експериментално няколко машини, смятат експерти.

„Да се въведе една драстично различна технология само два месеца преди изборите, такава, каквато никой не е виждал и прилагал - това наистина е саботаж на изборния процес”, смята Цветелина Пенева от Обществен съвет към ЦИК.

Предупрежденията са, че време до изборите през пролетта няма. И въпреки че в новите текстове е записано, че при невъзможност да се премине на новата технология, ще гласуваме като досега, притеснения има.

„Ако започнат да текат срокове вече по новия Изборен кодекс, от който е изчезнал стария начин на гласуване с устройствата, то тогава практически няма да има време да се върнем към всички процедури, необходими за въвеждане в експлоатация на старите машини. Така гласуването ще остане само на хартия”, коментира Ива Лазарова от Обществен съвет към ЦИК.

„Не казвам, че процесът на закупуване ще бъде бавен, а че ще се забавим с усвояването на тази технология”, отчете изборният експерт проф. Михаил Константинов.

Поправките в текстовете създават повече въпроси, отколкото отговори, смятат изборни експерти.

„В рамките на дебата, който течеше в правна комисия се разбра, че една голяма част от народните представители въобще не са виждали сканиращите устройства”, заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев.

► Ако държавата не успее да въведе новите машини за предстоящия вот, какви са сроковете?

Централната избирателна комисия има 60 дни, в които да се организира целия изборен процес, а първият срок, свързан със сегашните машини, започва де тече от 55-ия ден преди изборите.

► В кои държави се гласува със сканиращи устройства?

Технологията се използва в около 20 държави, сред които САЩ, Русия, Канада и Филипините. В ЕС обаче няма друга държава, която да ги използва.