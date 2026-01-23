Правителството в оставка има правомощията на редовен кабинет, няма как да останем без изпълнителна власт. От тази гледна точна няма проблем с присъединяването на България към Съвета за мир. Това обясни в ефира на предаването „Твоят ден” преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев.

Той коментира подписаното от премиера в оставка Росен Желязков присъединяване на България към Съвета за мир. Доц. Орманджиев подчерта, че по темата трябва да се говори експертно, а не политически.

Той цитира член 85 от Конституцията, в който се посочват ратификационните правомощия на НС. „В случая се засяга член 85, алинея първа, точка първа и втора. Точка втора се засяга, тъй като става въпрос за договори, които касаят членството на Република България в международни организации. А точка първа са договорите, които подлежат на ратификация и имат политически или военен характер”, обясни доц. Орманджиев.

Той коментира, че нещата са се случили много бързо и все още се уточнява характерът на акта, който е подписан. „Става въпрос за харта или за международна организация? От това ще зависят и последващите действия”, коментира доц. Орманджиев.

„Доколкото имаме информация, съществува решение на Министерския съвет, което е взето „на подпис“. И по този начин всъщност министър-председателят е имал възможност да подпише въпросната харта”, обясни преподавателят.

Следва ратификация в НС, която трябва да бъде направена чрез закон, който да се внесе от МС. „Финалната дума ще бъде на народните представители”, обясни той.

Доц. Орманджиев обясни още, че е важно дали са изпълнени правилата за международните договори на Република България от 2001 г. Според този закон президентът, министър-председателят и министърът на външните работи могат да подписват международни договори без изрично упълномощаване, което се дава от министъра на външните работи. „Другият въпрос е, че има процедури, свързани с изготвянето на специален доклад и внасянето му в Министерския съвет, с евентуален коментар дали е необходима промяна в други нормативни актове. Но ние нямаме информация дали това се е случило. Самото подписване е въз основа на решение на МС, взето „на подпис“, обясни Орманджиев.

