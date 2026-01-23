Снимка: АП, БТА
Доналд Тръмп благодари на Джей Ди Ванс и на Си Дзинпин
Официално ТikTok ще продължи да работи в Съединените щати. Сделката, която ще позволи приложението да продължи да се използва от американците, отделно от глобалните операции на китайската компания-собственик на платформата, беше финализирана. Какво следва оттук нататък и ще има ли промени за платформата, разказва Кристи Лу Стаут от CNN.
ТikTok официално остава в Съединените щати. Популярното китайско приложение сключи сделка за създаване на ново съвместно дружество с мажоритарен американски дял, а президентът Доналд Тръмп приветства споразумението. В публикация в Truth Social Тръмп благодари на своя вицепрезидент Джей Ди Ванс, на администрацията си и на китайския президент Си Дзинпин. По думите му Си е съдействал за финализирането на сделката, въпреки че е можел да постъпи по друг начин.
Решението слага край на години на несигурност около бъдещето на платформата в Съединените щати. През 2020 година Тръмп се опита да забрани приложението заради опасения за националната сигурност. По-късно, през 2024 г., тогавашният президент Джо Байдън подписа закон, който задължи американската версия на ТikTok да бъде отделена от компанията майка "Байт Денс", базирана в Пекин или да бъде забранена. В изявление, публикувано в четвъртък, новото съвместно дружество заяви, че ще работи при строги гаранции за националната сигурност. Те включват защита на данните, сигурност на алгоритмите, модериране на съдържанието и софтуерни защити за американските потребители.
TikTok подписа споразумение за съвместно предприятие, за да избегне забрана в САЩ
Планира се алгоритъмът да бъде преобучен с данни от потребители в Съединените щати, а американският технологичен гигант Oracle ще контролира съхранението им. За американците самото приложение вероятно няма да се промени, но алгоритъмът, който определя какво съдържание се показва, може да претърпи промени.
ТikTok е един от най-големите технологични успехи на Китай - с над 1 милиард и 500 милиона потребители по света и повече от 200 милиона в Съединените щати. В основата на успеха му стои алгоритъм, задвижван от изкуствен интелект, който задържа вниманието на потребителите. Това е и причината американските законодатели да са обезпокоени, че Китай може да използва приложението, за да шпионира или да провежда операции за влияние върху американците.
Въпреки новата структура, връзките с Китай няма да бъдат напълно прекъснати. Компанията-майка "Байт Денс" ще продължи да управлява рекламата и маркетинга на платформата.Редактор: Цветина Петрова
