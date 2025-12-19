TikTok обяви, че е подписала споразумение за съвместно предприятие с инвеститори, което ще позволи на компанията да продължи да оперира в САЩ и да избегне заплахата от забрана поради китайската си собственост. Това съобщиха американски медии.

Главният изпълнителен директор на TikTok Шу Зи Чу е съобщил на служителите, че социалната мрежа, както и нейният китайски собственик ByteDance, са се съгласили на новата структура, в която Oracle, Silver Lake и MGX, базирана в Абу Даби, ще участват като основни инвеститори.

Изпълнителният председател и основател на Oracle Лари Елисън е дългогодишен съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

САЩ и Китай постигнаха рамково споразумение за собствеността на TikTok

Една трета от американското предприятие ще бъде притежание на съществуващите инвеститори на ByteDance, а близо 20% ще останат собственост на ByteDance – максималният дял, позволен на китайска компания съгласно закона.

Новата структура на TikTok е в отговор на закон, приет по времето на предшественика на Тръмп, Джо Байдън, който принуди ByteDance да продаде американските операции на TikTok или да се изправи пред забрана на най-големия си пазар.

Междувременно „американските структури на TikTok Global ще управляват глобалната оперативна съвместимост на продуктите и определени търговски дейности, включително електронна търговия, реклама и маркетинг.

Редактор: Цветина Петкова