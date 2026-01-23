Регионална инспекция по околната среда и водите в Бургас оказа помощ на заблудено младо розово фламинго. Птицата била установена на пътя до село Братово.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Сигналът бил подаден в РИОСВ-Бургас. На място експерти установили, че фламингото е младо и вероятно се е заблудило при прелета над езерата край града. Специалистите обясняват, че след дъжд понякога асфалтът изглежда за птиците като водно огледало и вероятно това е накарало фламингото да кацне на пътя. След обстоен преглед птицата ще бъде пусната на свобода, ако състоянието ѝ го позволява.