В Босна и Херцеговина обявиха червен код заради очаквани обилни валежи. Предупреждението важи за района на Херцеговина, както и за Централна, Югозападна и Югоизточна Босна. Червеният код е в сила от 6 ч. на 25 януари до 3 ч. на 26 януари.

Очакваните валежи в засегнатите райони са между 45 и 85 литра на квадратен метър. Най-интензивни количества - между 102 и 118 литра на квадратен метър, се прогнозират за районите на Любушки, Широки Брег и Блидиние (езерото), сочат данните на Федералната администрация за гражданска защита.

Гърция обяви най-висока степен на опасност заради порои и силни ветрове

От администрацията призовават гражданите да се подготвят за възможни сериозни последици. „Гражданите трябва да бъдат готови да защитят себе си и имуществото си. Възможни са наводнения на жилищни сгради и пътна инфраструктура, прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и комуникациите. Не са изключени и ограничени евакуации“, се казва в съобщението.

Очакват се и затруднения в движението заради намалена видимост и неконтролирано движение на превозни средства вследствие на натрупаната вода по пътищата.

Правителството призова хората, компетентните служби и институциите да следят официалните предупреждения и да се пазят.

