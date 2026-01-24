Снимка: iStock
Код за опасно време за 170 милиона американци
16 американски щата обявиха извънредно положение заради огромна зимна буря. Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост. Щандовете в супермаркетите бяха опразнени от консерви, сухо мляко и тоалетна хартия. Масово се купуват електрически генератори и печки на твърдо гориво.
САЩ се подготвят за една от най-екстремните зимни бури от години
170 милиона американци живеят в зоната от Далас до Бостън, която ще бъде засегната. Очакват се снежни преспи, заледявания, спиране на тока рекордно ниски температури и много други проблеми. Хиляди полети ще бъдат отменени, не се препоръчва и пътуването с автомобил. Преминаването на бурята ще продължи през целия уикенд. В някои щати чак до вторник.Редактор: Цветина Петрова
