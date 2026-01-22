Една от най-екстремните зимни бури от години се очаква да връхлети Съединените щати. Очакват се обилни снеговолежи в почти половината страна, а в някои региони прогнозите са за тежки метеорологични условия.

Жителите на повече от 20 щата вече се подготвят за бурята. На места местните се запасяват с храна и стоки от първа необходимост.

Снежна буря причини катастрофа с над 100 превозни средства в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Очаква се бурята да засегне район с дължина над 2400 км - от равнините през южните щати чак до североизтока. Властите издадоха предупреждения за повече от 90 милиона души в 23 щата. Авиокомпании и летища, включително Международното летище Hartsfield-Jackson в Атланта, което е едно от най-натоварените в света, също предприемат мерки.

В южните щати се очаква бурята да предизвика сериозно обледяване. Това може да направи пътищата изключително опасни и да доведе до продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Северна и Южна Каролина обявиха извънредно положение. На север се очакват интензивни снеговалежи, на места до 30 см. Арктическият студ може да доведе и до рекордно ниски температури, прогнозират метеоролози.

