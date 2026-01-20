Снимка: АП/БТА, Видео: Reuters, GA Logistics LLC
-
-
-
-
-
-
Има множество ранени
Над 100 превозни средства се сблъскаха или излязоха от пътя на магистрала I-196 в щата Мичиган в понеделник сутринта, след като силен снеговалеж, подпомаган от ефекта на Големите езера, засегна региона.
Масовата верижна катастрофа възникна югозападно от Гранд Рапидс по време на силен снеговалеж. В инцидента бяха замесени над 100 превозни средства, включително 30 и повече тежкотоварни камиона (с полуремаркета).
Мичиганската държавна полиция затвори и двете платна на магистралата, докато екипи работеха за разчистване и изтегляне на превозните средства.
CrashVision: Dangerous Winter Driving In Michigan!— John Cremeans (@JohnCremeansX) January 19, 2026
📡 What We Know: Drone footage reveals the remains of a massive pile up involving more than 100 vehicles in Michigan as hazardous winter conditions gripped the area. Several injuries have been reported but no fatalities. pic.twitter.com/W1OdEGS29r
Полицията съобщи за многобройни ранени, но без загубени човешки животи според последните данни.
Някои шофьори, останали блокирани на магистралата, бяха евакуирани с автобуси до Хъдсънвил, където получиха помощ и подслон.
BREAKING NEWS 📰— Free the World 🇺🇲🌏🦅 (@PatriotVerity) January 19, 2026
Vehicles continued to slam into each other until there were over 100+ in a pile up in Michigan with multiple injuries reported.
Footage shows a vehicle ramming into others despite traffic, semi-trucks, FedEx trucks, and cars obviously halted in the snow
Watch⏬ pic.twitter.com/nEuv4y3MDr
Няколко катастрофи и закъсали камиони бяха докладвани и на други участъци на пътищата в околността поради хлъзгава настилка.
Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия от Минесота до Ню Йорк.
Massive 100+ vehicle PILEUP shuts down highway in west Michigan— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) January 19, 2026
Multiple injuries after numerous slide-offs and crashes during state's battle with winter storm pic.twitter.com/pXvCtJSequ
Снежната покривка достигна дори до Флорида. Националната метеорологична служба предупреди, че заледени пътища и опасно време продължават да засягат много части от страната.
Фирми за помощ при аварийни ситуации на пътя изпратиха над дузина екипи да помогнат за разчистване на катастрофата.Редактор: Цветина Петкова
