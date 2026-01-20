Има множество ранени

Над 100 превозни средства се сблъскаха или излязоха от пътя на магистрала I-196 в щата Мичиган в понеделник сутринта, след като силен снеговалеж, подпомаган от ефекта на Големите езера, засегна региона.

Масовата верижна катастрофа възникна югозападно от Гранд Рапидс по време на силен снеговалеж. В инцидента бяха замесени над 100 превозни средства, включително 30 и повече тежкотоварни камиона (с полуремаркета).

Мичиганската държавна полиция затвори и двете платна на магистралата, докато екипи работеха за разчистване и изтегляне на превозните средства.

Полицията съобщи за многобройни ранени, но без загубени човешки животи според последните данни.

Някои шофьори, останали блокирани на магистралата, бяха евакуирани с автобуси до Хъдсънвил, където получиха помощ и подслон.

Няколко катастрофи и закъсали камиони бяха докладвани и на други участъци на пътищата в околността поради хлъзгава настилка.

Инцидентът е част от зимна буря, която се движи през САЩ, с предупредителни кодове за екстремно ниски температури и снежни условия от Минесота до Ню Йорк.

Снежната покривка достигна дори до Флорида. Националната метеорологична служба предупреди, че заледени пътища и опасно време продължават да засягат много части от страната.

Фирми за помощ при аварийни ситуации на пътя изпратиха над дузина екипи да помогнат за разчистване на катастрофата.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: ABC News

