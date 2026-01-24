Къщи и склад за дърва горяха в Старозагорско. Сигналът е подаден около 10 часа за пожар в склад в град Раднево. Нанесени са материални щети. Екипи на пожарната успяват да загасят пожара.

Води разследване за причината за избухването на огъня.

На различни места в Старозагорско огнеборците гасиха пожари в жилищни постройки. В село Енина изгоря покрив на къща, но са спасени съседни сгради.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Покрив на постройка бе изпепелен и в село Малко Кадиево. Няма данни за пострадали хора.