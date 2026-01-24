С решението си да подаде оставка президентът Румен Радев постави въпроса за необходимостта от нов обществен договор. Подобни политически ходове се предприемат рядко и обикновено са свързани с ключови исторически моменти, в които се търси смяна на установен модел на управление.

В най-новата история на България такъв прелом настъпи през 1989 г., когато след 45 години тоталитарен режим Тодор Живков беше отстранен от власт, а страната пое по пътя на демократичните промени. В началото на 90-те години България не само започна процеса на демонтаж на комунистическата система, но и се изправи пред предизвикателството да изгради основите на демокрацията.

Андрей Чорбанов: Радев се различава от статуквото, но не бих участвал в негов проект на този етап

Сред ключовите принципи на този процес беше свободата на словото – фундаментално право, без което функционирането на демократично общество е невъзможно. Именно медиите изиграха съществена роля в утвърждаването на правото на свободно изразяване и достъпа до информация.

