86 души са били арестувани, след като протестиращи нахлуха на територията на лондонски затвор в подкрепа на пропалестински затворник, обявил гладна стачка, съобщи британската полиция.

Групата е „протестирала в подкрепа на затворник от „Палестинско действие“, който е обявил гладна стачка“, след което е отказала да напусне територията на затвора, въпреки разпорежданията", се казва в съобщение на лондонската полиция „Метрополитън“, публикувано в Х.

„Те са блокирали влизането и излизането на служители на затвора, отправяли са заплахи към полицейски служители, а част от тях са успели да проникнат в зона за персонала на сградата на затвора“, уточняват от полицията и допълват, че „всички замесени“ са били задържани.

Говорител на Министерството на правосъдието определи случилото се като „дълбоко обезпокоително“, предаде АФП.

Инцидентът е станал пред затвора HMP „Уормууд Скрабс“ в Западен Лондон, където е задържан мъж на име Мохамад Умер Халид, който, по данни на кампанията „Затворници за Палестина“, стачкува от повече от две седмици.

Халид е един от няколко души, които през последните месеци са прибягвали до такива действия, докато очакват съдебен процес. Обвиненията срещу тях са за незаконно проникване и умишлено увреждане на имущество от името на кампанията „Палестинско действие“, преди тя да бъде забранена по силата на антитерористичното законодателство. Халид и останалите отричат обвиненията и настояват те да бъдат оттеглени.

