Тя е отпечатана през 1885 г. от Българската народна банка в тираж от общо 213 хиляди лева
Първата произведена българска левова банкнота след Освобождението – с номинал 20 лева и уникален сериен номер 000001 – се съхранява днес в Регионалния исторически музей в Габрово. Ценната реликва е част от първата емисия български банкноти и може да бъде видяна от посетителите в специален трезор.
Банкнотата е отпечатана през 1885 г. от Българската народна банка в тираж от общо 213 хиляди лева. Първата емисия включва купюри от 20 и 50 лева и има за цел да въведе националната валута в условията на пазар, наводнен с чужди монети след Освободителната война.
БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени
„Първата банкнота с номер 000001 по щастлива случайност е в нашия музей. Това е била приблизително седмичната заплата на един чиновник и с нея е можело да се осигури няколкоседмична прехрана“, разказа директорът на музея Росен Йосифов.
Историческите данни сочат, че банкнотата е била собственост на габровски търговец, който я е запазил в период, когато в обращение масово са използвани руски рубли и други чужди валути. Серията излиза от употреба през 1907 г.
„Пазарът тогава е бил буквално наводнен с чужди пари. Именно затова целта на първата серия банкноти е била да изтласка тези монети от обращение“, допълни Йосифов.
Хванаха фалшиви 10 000 евро, доставени с куриерска фирма в Монтана
Роднините на търговеца продават банкнотата на музея едва през 1961 г. за сумата от 250 лева – значителна стойност за времето си. Сделката е осъществена от наследника Христо Тюлюнбаков.
Освен уникалната банкнота, Регионалният исторически музей в Габрово ще представи и други парични средства от миналото в изложбата „Когато левът става история – парите на Третата българска държава“. Тя проследява развитието на българската валута от Освобождението до социалистическия период.
Изложбата ще бъде открита на 5 февруари.
