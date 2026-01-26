Снимка: БГНЕС
-
Очаква се президентът да започне консултации за избор на служебен премиер
-
Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС
-
Кои са възможните дати за предсрочните избори
-
Николай Денков: Радев ще размести политическата сцена, но не е нов месия
-
Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев
-
Как ще бъде приет образът на Румен Радев в новия парламент
Политическите сили избягват конкретни позиции по въпроса
Все още няма информация за евентуален политически проект на досегашния президент Румен Радев. Въпреки засилените спекулации, самият той не е дал конкретни сигнали за бъдещите си намерения след края на мандата си.
Преди седмица Румен Радев подаде оставка като държавен глава, а в петък официално напусна президентската институция. В нито един от публичните си изяви по време на този период той не коментира дали планира да се включи активно в партийния политически живот.
Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев
Липсата на яснота се отразява и на реакциите в парламента. Политическите сили запазват предпазлив тон и избягват конкретни позиции по въпроса дали биха си сътрудничили с евентуална формация, свързана с Румен Радев. Аргументът е, че не е ясно каква би била неговата идеологическа ориентация и място в политическия спектър.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни