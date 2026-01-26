Все още няма информация за евентуален политически проект на досегашния президент Румен Радев. Въпреки засилените спекулации, самият той не е дал конкретни сигнали за бъдещите си намерения след края на мандата си.

Преди седмица Румен Радев подаде оставка като държавен глава, а в петък официално напусна президентската институция. В нито един от публичните си изяви по време на този период той не коментира дали планира да се включи активно в партийния политически живот.

Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев

Липсата на яснота се отразява и на реакциите в парламента. Политическите сили запазват предпазлив тон и избягват конкретни позиции по въпроса дали биха си сътрудничили с евентуална формация, свързана с Румен Радев. Аргументът е, че не е ясно каква би била неговата идеологическа ориентация и място в политическия спектър.

