Тир аварира на автомагистрала „Хемус”. Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София. На пътното платно има разлято гориво.

На място пристигнаха екипи на пожарната и на полицията. Движението в района е затруднено. От АПИ съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Сигналът е получен в 15:10 часа. Установено е, че български тир е катастрофирал в крайпътна канавка. Няма пострадали. Извършва се оглед на местопроизшествието.