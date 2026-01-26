Снимка: Стопкадър/ Видео: Десислава Георгиева, NOVA
-
-
-
-
-
-
На пътното платно има разлято гориво
Тир аварира на автомагистрала „Хемус”. Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София. На пътното платно има разлято гориво.
На място пристигнаха екипи на пожарната и на полицията. Движението в района е затруднено. От АПИ съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Сигналът е получен в 15:10 часа. Установено е, че български тир е катастрофирал в крайпътна канавка. Няма пострадали. Извършва се оглед на местопроизшествието.
