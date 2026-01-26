-
Оперната прима Мария Радоева и музикантите от „Кварто” превръщат сцената в празник на гениалната класика
По повод 270 години от рождението на един от най-великите гении в историята на класическата музика – Волфганг Амадеус Моцарт, зала „България” ще се превърне в истински музикален празник. На сцената ще застане оперната прима Мария Радоева заедно с музикантите от формация „Кварто” и филхармоничния духов квинтет.
„Ще честваме рождения ден на Волфганг Амадеус Моцарт с една изцяло негова програма”, сподели Радоева в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Откриха писмо, описващо как 4-годишният Моцарт композира своя първи концерт
Публиката ще има възможност да чуе както добре познати произведения, така и творби, които досега не са звучали на живо в България. „Подготвили сме програма, която ще изненада дори най-ревностните почитатели на Моцарт”, заяви оперната прима.
