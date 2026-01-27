Свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре. Срутването е станало тази сутрин вследствие на валежите от последното денонощие.

От полицията съобщиха за NOVA, че спират движението на всички моторни превозни средства през прохода. Ограничението се въвежда заради срутището на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

Серия от инциденти заради снега и поледицата в Смолян, Пловдив и Пазарджик

Първият от поредицата сигнали е получен на тел. 112 към 8.30 ч. тази сутрин. Към мястото пътува тежка техника. До разчистване на пътя, съвместна организация се създава от областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч.