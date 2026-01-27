„Хубаво е, когато всички кандидати в „домовата книга” отиват при президента Илияна Йотова, да дебатират малко повече защо отказват да поемат служебния пост. Иначе влизаме в абсурдната ситуация всички да са потенциални служебни премиери и да отказват”. Това каза в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS изпълнителният директор на „Галъп Интернешенъл Болкан” Петко Петков.

По думите му в момента остава усещане, че кандидатите за длъжността служебен премиер отказват с лека ръка.

Според Светлозар Желев, който е директор на Националния център за книгата към НДК, Димитър Главчев се очертава като най-вероятният служебен премиер. „Той познава нещата, най-лесно и бързо би могъл да влезе в час и да организира следващите избори. Това ще бъдат едни от най-трудните избори, защото всяка от политическите парии в управляващата коалиция знае, че трябва да вземе максимално количество гласове, за да бъде или управляваща, или да контролира до голяма степен парламента”, каза още Желев.

Според него, независимо от резултата на формацията на Румен Радев, ще има фрагментиран парламент и задължителна коалиция за управление. „Не вярвам да се случи възможността някой да бъде достатъчно силен, за да управлява с по-малко от три или четири партии”, добави директорът на Националния център за книгата към НДК.

„Радев е познат на политическата сцена и не би бил чак такава изненада, както на много им се иска. На тези избори най-вероятно ще направи добър резултат, защото ще привлече малките парии, но големите въпроси са какво би направил след това. Опциите му след изборите не са много големи”, смята Петков.

Редактор: Ивета Костадинова