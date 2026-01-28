Пожарникари взривиха масивен лед, тъй като над 40 хектара обработваеми площи бяха наводнени в село Разоаре, окръг Марамуреш, в Северна Румъния.

Това се наложи, след като река Лапус е излязла от коритото си заради натрупване на голямо количество лед, предадоха румънски медии.

Наложило се е военни пожарникари да взривят леда, за да освободят коритото на реката, съобщи говорителят на Инспектората за управление на извънредни ситуации в Марамуреш.

Военните с помощта на доброволци са изградили с чували пясък дига от 220 м, за да предпазят околните къщи, които са били частично наводнени.

