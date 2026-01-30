Получили ли са пари или имоти десетките хора, платили за жилище „на зелено" в комплексите „Оne home” и „Нова Дружба” в София? Те сключили предварителни договори с дружества от групата „Грийнлайф”, като са предплатили хиляди левове. Вместо да получат апартаментите си обаче, останали с празни ръце. През август миналата година договорите им били прекратени едностранно, без предупреждение от страна на продавача. Мотивът - стопанска непоносимост. Само седмица по-късно същите жилища били прехвърлени на учреденото в края на юли 2025 г. дружество „Резидиа груп” АД. След това, по думите на хората, били пуснати за продажба на значително по-високи цени.

„Използваха парите, личните спестявания на всички тези хора като безлихвен кредит и се подиграха с труда и живота ни”, споделя Калин Петков.

През септември и октомври миналата година NOVA разказа историята на Калин и други, вложили спестяванията си с надеждата, че ще заживеят в мечтаното жилище. Веднага след това прокуратурата започна разследване.

„Измамени сме”: Кой стои зад фирмите, ощетили десетки семейства с жилища „на зелено”

„Наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление за това, че в периода между 2021 г. и 2024 г., с цел да бъде набавена имотна облага, е възбудено заблуждение у множество лица. В резултат е причинена имуществена вреда в особено големи размери”, съобщи тогава говорителят на СРП Николай Николаев.

Четири месеца по-късно става ясно, че част от потърпевшите все още не са успели да си върнат парите. Други се борят в съда или чакат споразумения.

Цветиана Илиева и нейният съпруг научават в деня на сватбата си, че апартаментът в комплекс „One home” в район „Възраждане”, за който са предплатили около 75 000 евро, е прехвърлен на друго дружество. А предварителният договор, който са сключили с „Грийнлайф пропърти” ЕООД, е прекратен.

„В края на август, вместо покана за изповядване на сделка, какъвто беше планът според предварителния договор, получихме уведомление, че той се прекратява едностранно от страна на „Грийнлайф”. След много размисли и консултации, в крайна сметка решихме да поискаме парите си обратно. Такава възможност е предложена от страна на „Грийнлайф”, разказва Цветиана.

Малко преди да изтече едномесечният срок, в който от „Грийнлайф пропърти” ЕООД е трябвало да възстанови парите на Цветиана и съпругът ѝ, от фирмата им предложили споразумение.

„Беше ни обяснено, че за да ни преведат парите обратно, трябва да се срещнем с тях и да подпишем споразумение, което накратко казва, че повече няма да имаме никакви претенции към тях, от какъвто и да е било характер. Това е притеснително само по себе си, но другото по-притеснително нещо беше, че трябваше да чакаме още време, за да получим парите си обратно”, разказва още тя.

От фирмата им предложили и вариант да върнат парите на вноски, но семейството отказало, тъй като според него компанията не спазвала уговорките си. Последната оферта била да купят апартамента, за който са платили, на по-висока цена.

„Може би е обвързано с това, че всъщност те се опитаха да препродават жилищата, включително и нашето, на значително по-високи цени. Предполагам не е имало интерес и затова се обръщат към хората, които действително са имали такъв. Изглежда, че основната причина това да се случи е, че самото жилище не се притежава от „Гринлайф”. Чисто правно, няма как те да ни го предадат обратно, тъй като ние сме сключили договор с „Грийнлайф”, разказва още Цветиана.

Така от октомври миналата година тя и съпругът са в преговори с фирмата продавач. Засега нито са придобили апартамента, за който са дали хиляди левове, нито са получили парите си.

„Имаме заведен съдебен иск, който е за сумата, която сме дали като депозит. Делото предстои. Бихме били отворени за някакво извънсъдебно споразумение, но в момента още не сме стигнали до условията, които ни устройват и които биха устроили тях”, казва Цветиана.

След разследване на NOVA: Прокуратурата образува досъдебно производство по сигнали на хора, купили си апартаменти "на зелено"

Християн Христов от Плевен също не е получил парите си в едномесечен срок, както са му обещали от Грийнлайф пропърти” ЕООД. Купил е апартамент на зелено за сина си в комплекс “One home”. Предплатил е около 100 000 евро. След едностранното прекратяване на договора, отказал да се бори за имота.

„Доста дълго чаках за връщането на тези пари. Още от септември месец, когато разбрах, че апартаментът е продаден. След което им дадох банкова сметка, връчена с официално писмо от съдебен изпълнител срещу подпис от техен служител. Те са надлежно информирани. Но - никаква реакция от тяхна страна. Просто им казах, че нямам претенции към апартамента. Разбрах, че жилището и гаражът, които са в предварителния договор, вече са продадени, така че няма как да си ги търся. Казах им, че просто искам да ми върнат парите с неустойката, която те са уточнили в договора – 20%. А тя е твърде малка, тъй като те ще реализират сигурно 100 % печалба, гледайки актуалните цени на жилищата в момента”, разказва Християн.

След като NOVA разказа за случая на Християн Христов, от „Грийнлайф” го поканили на среща.

„За мен това беше доста обнадеждаващо, защото очаквах да преговарям и да ми върнат парите. На срещата се явиха служители, които не бях оторизирани да вземат решения. Просто изслушаха моите искания и казаха, че ще информират ръководството. След което - отново никакъв контакт с мен”, посочва Християн.

Мъжът се принудил да заведе дело срещу фирмата продавач. „Няма как да се откажа от парите, които съм дал, заедно с неустойката, която ми дължат. Те са ползвали тези средства и са длъжни да ги върнат. Иначе става дума за присвояване на суми в особено големи размери”, казва още той.

Християн е разпитан по разследването, което води Софийската районна прокуратура.

Друг пострадал, за разлика от Християн, не иска парите си, а да придобие апартамента в комплекс „Оne Home”, за който е платил 90 % от сумата.

„Досега съм внесъл 90 000 евро, т.е. почти цялата сума. Идеята беше при нотариалното подписване, когато стана собственик, да заплатя последните 10%. Но получих уведомление, че предварителният договор се прекратява едностранно. Т.е. той вече няма никаква стойност и аз вече нямам апартамент. Цената на имота вече е съвсем различна и за тези пари не мога да купя дори наполовината за това, за което съм подписал предварителен договор. Затова реших да отстоявам правата си и да си търся апартамента, както сме се уговорили”, разказва мъжът. Той се надява на споразумение с „Грийнлайф”. „В момента водим преговори за индексация и общо взето си прехвърляме споразумения, какви да бъдат условията. В момента чакам – „топката” е в „Грийнлайф”, казва още той.

Адвокат Петър Петров представлява 26 от клиентите, които са завели дела срещу „Грийнлайф”. Надява се те да приключат в рамките на година.

„По публична информация, общият брой на заведените дела е малко над 110. В момента, един единствен клиент на нашата кантора, от посочените 26, има някакъв реален шанс да сключи споразумение при първоначално договорените условия”, разказва адвокатът.

А какво са предлагали от фирмата при тези споразумения? „Основното предложение беше да се доплати цената – с по-малко индексация и поемането на таксите и разноските. От наша страна, по всички отговори на всички клиенти, които ни разрешиха да влезем в преговори, категорично поставихме условие да бъде прехвърлено правото на собственост на тези недвижими имоти при сключване на споразумението. От предложените варианти от ответната страна включваха удължаване на срока. Това автоматично ги превръщаше в изправна страна и елиминираше моментът на забавата, нещо, което не е в интерес на добросъвестните купувачи”, разказа Петров.

И докато едни водят дела и се надяват на споразумения, други са получили парите си в обещания срок от „Грийнлайф”.

Християн Занев е внесъл 20 % - или 56 000 лв. - за апартамент в комплекс „Нова Дружба”. Миналото лято обаче и той се оказал с едностранно прекратен предварителен договор. Пред камерата на NOVA той разказва: „След като излъчихте репортажа, с мен се свързаха с от „Грийнлайф” и в крайна сметка ми върнаха парите в срока, който бяха дали. Но това все пак това не отписва факта, че аз бях като безлихвен кредит за тях. В крайна сметка не получих апартамента си. А сега цените на жилищата са съвсем различни. Очаквам прокуратурата да направи нещо по въпроса, дал съм показания. Няколко пъти бях в СДВР."

От „Грийнлайф парк” ЕООД, която е част от групата „Грийнлайф”, върнали в срок и парите на Калин Петков. Той също е предплатил за жилище в комплекс „Нова Дружба”, но и неговият предварителен договор бил прекратен. Пред NOVA той сподели: „В резултат на вашия репортаж ми беше възстановена сумата. И сега чакам неустойка, за която съм завел иск в съда. Става въпрос за елементарен морал и за принципи, а не за няколко хиляди евро. Това трябваше да е новият ми дом. За мен случилото се беше много болезнено.”

Юлиан Габерски и неговият брат също успели да възстановят авансово внесените суми за жилища в комплекс „One home”. „Бяха коректни на 100 %, дори един ден по-рано извършиха плащането. Става дума за 19 125 евро. На брат ми също върнаха сумата на 100 % в уговорения ден и час. Към днешна дата нашите отношения са напълно уредени и са изпълнени. Дал съм показания в полицията, разпитан съм”, разказва Юлиян.

Паралелно с гражданските дела, още миналата година Софийската районна прокуратура, започна разследване за измама. То трябва да установи дали от „Грийнлайф” са имали намерение да изпълнят договорите или са въвели клиентите си умишлено в заблуждение.

Говорителят на СРП Николай Николаев обясни: „Към настоящия момент са установени и разпитани като свидетели 42 лица, които имат качеството „пострадали” към наказателното производство. Наред с това са разпитани и други свидетели. Приобщени са значителен обем доказателствен материал, писмени документи, включително от Национална агенция по приходите, от НОИ, от ДНСК. Назначена и изготвена е строително-техническа експертиза. По досъдебното производство са възложени ревизии на НАП, които към настоящия момент все още не са извършени. Целта на ревизиите е да се установи икономическото състояние на конкретните дружества, както и на физически лица. Да се видят операции, които са извършвани”.

На въпроса дали парите на пострадалите са били използвани като безлихвен кредит за строителство, каквито са подозренията на потърпевшите Николаев отговори: „Без да навлизам в подробности за материалите, събрани по досъдебното производство, възникват основателни съмнения, че е възможно подобен прийом да е бил използван”.



От прокуратурата обясниха, че са установили връзка между фирмите от групата „Грийнлайф” и новоучреденото в онзи момент дружество „Резидиа груп” АД, на които са били прехвърлени апартаментите. Николаев коментира: „Имаме данни за връзка между лица в управлението им и собствеността им. По делото са събрани доказателства и за разваляне на този договор и връщане на имотите към собствеността на първоначалното дружество”.

На въпроса дали фирмите от групата „Грийнлайф” са си върнали апартаментите от „Резидиа груп” говорителят на СРП каза: „Има такъв договор, който е подаден в Агенцията по вписванията. Нашите данни са, че имотите са върнати”.

NOVA потърси "Грийнлайф" за коментар. Оттам изпратиха писмена позиция. Публикуваме я без редакция:

„Към настоящия момент дружеството е в напреднал етап на уреждане на всички възникнали търговски и правни въпроси, като паралелно с това се работи активно по реализацията и финализирането на инвестиционните проекти. Тези процеси по своята същност са сложни, динамични и изискват техническо време.

Компанията остава ангажирана както с успешното завършване на проектите, така и с коректното уреждане на отношенията с клиентите си.

Публичното коментиране на процеси, които все още са в ход, не би допринесло за коректното им представяне. Компанията поддържа активна комуникация с клиентите си и работи за постигане на взаимно приемливи решения”.

