Кадри на дивото животно бяха публикувани в социалните мрежи
Лисица се разходи в двора на столичното Шесто основно училище. Кадри на дивото животно бяха публикувани в социалните мрежи. На тях се вижда как лисицата необезпокоявана се е настанила пред футболна врата в двора на учебното заведение в компанията на няколко врани.
Необичайният посетител не е бил забелязан от учениците или техните родители. Камерите за видеонаблюдение също не са успели да заснемат лисицата, заяви за NOVA директорът Адриан Николов. По думите му, това е първо посещение на диво животно в двора на учебното заведение, което се намира в центъра на София.
Заснеха лисици, играещи в кампуса на Оксфордския университет (ВИДЕО)
"Много деца ни питаха за това. За момента никой не споделя да я е виждал на живо. Може би търси храна - това е най-логичният първи отговор, който ми идва наум", заяви Адриан Николов, директор на Шесто основно училище.
"Казаха ми, че е била в задния двор на училището и явно нещо е станало. Отзад има дворове на къщи. Вероятно от там е дошла. Може и да е нечий домашен любимец", твърди Ангел, ученик в 6 клас.Редактор: Станимира Шикова
