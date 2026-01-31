Снимка/Видео: БГНЕС
-
Елена Рибакина е новата шампионка на Australian Open
-
Спортни новини (31.01.2026 - обедна)
-
„Мечтая мама да оздравее”: Мая се бори с рак и има нужда от Вашата помощ
-
Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open
-
Проверки за спекула в последния ден на българския лев: Автомивките под прицел
-
Защо родители почетоха паметта на сина си, като закупиха дефибрилатор
Отводняването вероятно ще отнеме дни
Теч на питейна вода е наводнил десетки коли на живущи в столичния квартал "Лагера".
Инцидентът е станал на ул. "Добротица Деспот" до бл. 39 в ж.к. "Лагера".
Очевидци разказаха, че авария на водоснабдителното дружество е причина за наводнението.
След подаден сигнал проблемът е установен и премахнат, но паркингът на блока се явява своеобразната най-ниска точка на квартала, затова отводняването вероятно ще отнеме дни.
Снимки: БГНЕСРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни