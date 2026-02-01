Средно училище „Христо Ботев“ във Враца ще има първия ученически гвардейски отряд в областта. Така най-старото врачанско училище ще стане 26-ото в страната с подобна формация. Вече е изготвен списък с основния състав на отряда, а в момента се записват и резервни участници.

Инициативата предизвиква силен интерес сред учениците. Част от тях споделят, че решението им да станат гвардейци е продиктувано от желанието да отдадат почит на хората, пожертвали живота си за България, и да съхранят националните ценности и историческата памет.

Младежки гвардейски оркестър в Казанлък отбеляза 6 май

Младите кандидати вече си представят гвардейските униформи – червени мундири, сини панталони с кантове, ботуши и калпак с перо. За осигуряването на униформи за всички 25 участници са необходими около 15 000 лева. По тази причина училището е стартирало дарителска кампания, като до момента е събрана около една трета от нужната сума.

Предстоящите репетиции и тренировки се възприемат като сериозно, но и вълнуващо предизвикателство. Учениците са наясно, че маршируването и дисциплината изискват постоянство и усилия, но са мотивирани да се справят.

През месец април младите гвардейци ще получат официално своето знаме на тържествена церемония. То ще бъде вписано в регистъра на българските знамена и ще се превърне в символ на тяхната мисия.

Амбицията на организаторите е отрядът да участва в национални събития, включително в парада на Гергьовден пред Паметника на незнайния воин, където се очаква да се включат около 1200 млади гвардейци от цялата страна. Най-значимото участие за врачанските ученици обаче се планира за 1 юни – по време на възпоменанието за Христо Ботев и загиналите за свободата на България на площад „Христо Ботев“ във Враца. Тогава гвардейците на училището ще бъдат строени за първи път.

Повече гледайте във видеото.