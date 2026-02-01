България се утвърждава като един от водещите производители на черен хайвер в света и заема първо място по износ в Европа. Последните данни показват, че страната ни изпреварва традиционни производители като Русия и Италия. Основните причини са благоприятните природни условия и високите стандарти, които прилагат българските ферми.

Черният хайвер е сред най-ценените продукти в изисканата кухня заради изключителните си вкусови качества и високото съдържание на полезни мастни киселини. Производството му обаче е тясно свързано с есетровите риби – едни от най-застрашените видове в света.

Българският черен хайвер превзема света: Как страната ни се оказа водещ производител на този деликатес

Есетрите са т.нар. проходни риби, които могат да живеят както в морска, така и в сладка вода и извършват дълги миграции. През годините популацията им в естествена среда е намаляла драстично, поради което уловът им е строго забранен. Затова днес хайверът се добива основно от риби, отглеждани в контролирани условия.

Производството е дълъг и сложен процес. Една есетра достига полова зрялост и започва да дава хайвер едва след 7–8 години, което изисква търпение, инвестиции и строг контрол. Въпреки това българските производители успяват да отговорят на високите изисквания на международните пазари и изнасят продукцията си по договорени квоти.

Паралелно с развитието на бизнеса, от Института по океанология към БАН стартират мащабен международен проект за опазване на дивите есетрови видове. Кампанията ще проследява миграцията и критичните точки при размножаването им чрез специални телеметрични устройства. В рамките на проекта ще бъдат пуснати около 500 маркирани риби в река Дунав, които ще се наблюдават в продължение на няколко години.

Целта е да се съберат данни за жизнения цикъл на есетрите и да се създадат по-ефективни мерки за тяхното съхраняване, така че производството на черен хайвер да върви ръка за ръка с опазването на природата.

